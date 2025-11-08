scorecardresearch
 

Feedback

आज 8 नवंबर 2025 मीन राशिफल: बड़प्पन से काम लेंगे, निजी सूचनाएं साझा करेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 8 November 2025, Pisces Horoscope Today: उचित प्रस्ताव मिलेंगे. सफलता संवार पर रहेगी. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. संस्कार एवं परंपराओं पर फोकस बढ़ाएंगे.गरिमा गोपनीयता रखेंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन- सामाजिक कार्योंं में सक्रियता बनी रहेग. सहकारिता एवं संपर्क पर जोर देंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. पारिवारिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. सफलता संवार पर रहेगी. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. संस्कार एवं परंपराओं पर फोकस बढ़ाएंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में प्रबंधन बेहतर रहेगा. कार्यव्यापार संवार पाएगा. शासन सत्ता के मामलों में अच्छा करेंगे. पेशेवर सकारात्मक बनेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति-- लाभ और विस्तार में वृद्धि बनी रहेगी. हितलाभ बढ़ाने का प्रयास होगा. विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान व फोकस बनाए रखेंगे. अनुबंध पक्ष में बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

हितलाभ बढ़ेगा, विभिन्न कार्योंं को पूरा करेंगे 
मीन: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, करियर के क्षेत्र में लाभ होगा 
मीन: प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, आज जो अवसर मिलेंगे उनका लाभ उठाएं 
सहयोग से करियर में प्रगति, संवाद और संबंधों में बढ़ेगा विश्वास 
नौकरी में उन्नति के रास्ते बनेंगे, व्यापार में लाभ का योग है 

प्रेम मैत्री- अपनों की मदद बनी रहेगी. परिजनों के साथ सुखद समय बिता सकेंगे. मतभेद दूर होंगे. प्रियजनों का आगमन बना रहेगा. आगंतुक का यथायोग्य सत्कार करेंगे. अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे. संबंधों पर फोकस रहेगा. प्रेम विश्वास को बल मिलेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. निज सूचनाएं साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत के मामलों में लापरवाही न दिखाएं. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. आलस्य त्यागें. पदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा दर्शन करें. शनिदेव की वस्तुओं का दान करें. धैर्य बढ़ाएं. अन्य की मदद करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement