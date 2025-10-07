आज 7 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले करीबियों का पाएंगे साथ, करें हनुमान जी की पूजा

मीन - प्रियजनों से रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे. घर परिवार के लोगें की खुशी में शामिल होंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. बैंकिंग में रुचि लेंगे. अच्छी शुरूआत हो सकती है. प्रयास सफल होंगे. घर परिवार में शुभता सहजता बनाए रखेंगे. व्यवहार पर फोकस रखेंगे. जीवन स्तर सुधार पर पाएगा. करियर व्यापार में सुधार आएगा. अतिभावुकता से बचेंगे. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवीनता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्य व्यापार में सक्रियता आएगी. प्रतिभा और कौशल से सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आधुनिक क्षेत्रों में इच्छित जगह बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे.

धन संपत्ति- रचनात्मकता को बल मिलेगा. कामकाज में बेहतर रहेंगे. आर्थिक उन्नति बढ़त पर रहेगी. नीतियां उत्साहित रखेंगी. आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. लक्ष्यों को पाने में सफलता मिलेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में अनुकूलन बना रहेगा. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. सुख सुविधाएं बांटेंगे. चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता रहेगी. प्रेम प्रयासों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में प्रभाव बनाए रहेंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. सभी का ख्याल रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 7 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनोखा सोचें.

---- समाप्त ----