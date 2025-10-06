scorecardresearch
 

आज 6 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी, लक्ष्य बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 6 October 2025, Pisces Horoscope Today: मेहमानों का आगमन संभव है. प्रियजन संग सुखकर वक्त बिताएंगे. सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास गति पाएंगे.

pisces horoscope
मीन - कार्य व्यापार में बहुमुखी प्रतिभा के प्रदर्शन से सभी को प्रभाव में लेंगे. पेशेवर उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्या से जुडेंगे. रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रयासों में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संकोच दूर होगा. कार्य व्यापार संवार लेंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार पर बल बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. मेहमानों का आगमन संभव है. प्रियजन संग सुखकर वक्त बिताएंगे. सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास गति पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- धन संपत्ति से जुड़े विषयों में सहज स्थिति रहेगी. आय संवार पर रहेगी. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. टीम व प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे. कामकाज की स्थिति में संवार आएगा.

धन संपत्ति-  आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. अपेक्षित सफलता के संकेत हैं. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. भव्यता में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामले अनुकूल रहेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य के प्रयास सफल होंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. मन के मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों में सक्रियता आएगी. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. रिश्तों का ध्यान रखेंगे. मित्र संबंधों को बल मिलेगा. करीबियों में प्रभाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी का ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 6 और 7

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय :  महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. साज संवार रखें.

