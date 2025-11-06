आज 6 नवंबर 2025 मीन राशिफल: सहयोग से करियर में प्रगति, संवाद और संबंधों में बढ़ेगा विश्वास

मीन - सामाजिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. राजनीतिक निर्णय लेने में सहजता रहेगी. सामंजस्य और सीख सलाह से करियर व्यवसाय बढ़ाएंगे. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. निजी प्रयासों में गति आएगी. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य पूरा करेंगे. संपर्क बढ़ेगा. बंधुत्व की भावना बढ़ेगी. सहोदरों का समय देंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाजी यात्रा हो सकती है. संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ चर्चाओं से बचें.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. महत्वूपर्ण उपलब्धियां बनेंगी. आर्थिक मामले सकारात्मक बने रहेंगे. पेशेवर वादा पूरा करेंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक सबलता बनी रहेगी. कारोबार में बेहतर परिणाम बनेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. लाभ उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्राएं हो सकती हैं. विभिन्न क्षेत्रों में शुभता बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- संपर्क और संवाद क्षेत्र में वृद्धि होगी. सबको साथ ले़कर आगे बढ़ते रहेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि को आदर सत्कार देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. सूचनाओं का आदान प्रदान्न बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भव्यता बनाए रखेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : हल्दी के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान प्रयोग बढ़ाएं. कथा श्रवण करें.

