आज 5 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: विविध कार्यों में लाभ से अधिक खर्च बना रहेगा, ठगों से बचाव रखें

Aaj ka Meen Rashifal 5 October 2025, Pisces Horoscope Today: विविध कार्यों में लाभ से अधिक खर्च बना रहेगा. पहल से बचें. ठगों से बचाव रखें. विभिन्न मामलों में बजट से चलेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे.

मीन - विदेशी उच्च स्थिति बनाए रहेंगे. निजी मामलों पर फोकस होगा. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. बजट बनाकर चलेंगे. आवश्यक कार्य समय पर करें. तार्किक बने रहें. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय-योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक कामकाज में समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएंगे. उद्योग व्यवसाय पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- न्यायिक पक्ष सामान्य रहेगा. विविध कार्यों में लाभ से अधिक खर्च बना रहेगा. पहल से बचें. ठगों से बचाव रखें. विभिन्न मामलों में बजट से चलेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे.

प्रेम मैत्री- विभिन्न संबंधों में प्रभावी बने रहेंगे. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में धैर्य रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रिय को मूल्यवान भेंट दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ें. रहन सहन साधारण बना रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग :  गोल्डन

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. निवेश बढ़ाएं.

