आज 3 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले पेशेवर मामलों में पाएंगे उन्नति, बचत बेहतर बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 3 October 2025, Pisces Horoscope Today: प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. सभी सहयोगी प्रभावित होंगे. बड़े कार्य करने की कोशिश रहेगी. आर्थिक विषय अपेक्षा से बेहतर रहेंगे.

मीन - आर्थिक कार्यों में लाभ संवार पर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. प्रशासनिक मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सत्ता एवं प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां संवरेंगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. सभी सहयोगी प्रभावित होंगे. बड़े कार्य करने की कोशिश रहेगी. आर्थिक विषय अपेक्षा से बेहतर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वातावरण की अनुकूलता बनी रहेगी. आपसी सहयोग से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे. पेशेवर उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. साहसिक फैसले ले सकेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल का समय है. लेनदेन की गतिविधियो को बल देंगे. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. विविध कार्य वक्त पर पूरे करेंगे. लाभ का स्तर प्रभावी बना रहेगा. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. पेशेवर मामलों में पहल करेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ यादगार पलों को साझा करेंगे. सूचनाओं को साझा करेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. प्रियजनों से मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास हितप्रद रहेंगे. कार्य पक्ष में बनेंगे. व्यवहार में सहज रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आनंद का वातावरण रहेगा. विश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.  

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. नवाचार बनाए रखें.

