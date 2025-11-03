scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 मीन राशिफल: व्यवहार आकर्षक रहेगा, बड़प्पन बढ़ाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 3 November 2025, Pisces Horoscope Today: जिम्मेदारों और वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. चर्चा का केंद्र बने रह सकते हैं. कृतज्ञता रखेंगे.आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी.

मीन - नवीन कार्योंं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को सहजता से पूरा करेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. रचनात्मक कार्योंं में रुचि लेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक लाभ के अवसर रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. वादे के पक्के रहेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. चर्चा का केंद्र बने रह सकते हैं. कृतज्ञता रखेंगे.


नौकरी व्यवसाय- कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. परीक्षा में सफलता मिलेगी. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा प्रदर्शन का प्रयास रहेगा. कामकाजी मामलों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रभाव बना रहेगा. तेजी से लक्ष्य पाने की सोच रखेंगे. परिस्थितियां पर नियंत्रण बढे़गा. अति उत्साह से बचें. साथियों पे भरोसा बना रहेगा. विपक्ष के प्रति सावधानी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सकारात्मक चर्चा के योग बनेंगे. उचित ढंग से अपनी बात रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न और प्रभावित होंगे. सभी का विश्वास जीतेंगे. परिजनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. हर्ष आनंद के पल बनेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. व्यवहार आकर्षक रहेगा. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उत्साहित रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा. अनुशासन रखेंगे. नवीनता पर जोर रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 3
शुभ रंग : वासंती
आज का उपाय : भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सृजनात्मकता बढ़ाएं. फोकस रखें.

