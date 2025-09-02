scorecardresearch
 

आज 2 सितंबर 2025 मीन राशिफल: लगन परिश्रम बनाए रखेंगे, अतिउत्साह दिखा सकते हैं

Aaj ka Meen Rashifal 2 September 2025, Pisces Horoscope Today: विभिन्न सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. सम्मानित हो सकते हैं. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेनदेन में संकोच हटेगा. हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढेंगे.

मीन - जिम्मेदारों की मदद का भाव बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. करियर में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में गति आएगी. घर परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. सम्मानित हो सकते हैं. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेनदेन में संकोच हटेगा. हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढें़गे.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन के प्रयासों में सहजता बनाए रहेंगे. पेशेवर लक्ष्यों पाने में आगे हांगे.योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्य योजनाएं गति लेंगी. लगन परिश्रम बनाए रखेंगे. अतिउत्साह दिखा सकते हैं.

धन संपत्ति- शासन प्रशासन के विषयों में सुधार पाएगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. उमंग उत्साह बड़प्पन रखेंगे. लंबित विषय हल होंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात बढेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों से भेंट बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. संबंधों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अपनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता सरलता और उत्साह बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. तेजी से काम लेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे.

शुभ अंक : 2 3 6 और 9

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहयोग रखें.

