आज 2 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले करियर में तेजी बनाए रखेंगे, आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 2 October 2025, Pisces Horoscope Today: आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.

मीन - मित्रों व परिचितों से भेंट होगी. आधुनिकता पर ध्यान देंगे. नवीन स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन के विषयों में स्थायित्व आएगा. प्रयासों में आगे रहेंगे. जरूरी कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. उन्नति के अवसर रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. न्यायिक मामले पक्ष में बनेंगे. उद्योग वाणिज्य के विषय गति लेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर में तेजी बनाए रखेंगे. करीबियों से सूचना प्राप्त होगी.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न मामलों में साहस पराक्रम से काम लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति- औद्योगिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उद्योग व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. समकक्षों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक विषयों में सुधार होगा. संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. प्रेम संवाद में सजग रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर नजर रखेंगे. खानपान आकर्षक होगा. लापरवाही से बचेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक : 2 3 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. लोभ में न आएं.

