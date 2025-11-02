आज 2 नवंबर 2025 मीन राशिफल: स्मार्ट वर्किंग अपनाएं, योजनाएं रुटीन रहेंगी

मीन - समय की चाल तेजी से सकारात्मक होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सूझबूझ और सृजनात्मकता से सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. साख सम्मान में वृदिध होगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. अच्छे समय का लाभ उठाएंगे. आर्थिक मोर्चे पर बेहतर बने रहेंगे. रचनात्मक सोच बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्योंं में बेहतर रहेंगे. वाणिज्य व्यापार अच्छा रहेगा. संसाधन बढ़ेंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है. प्रबंधन संवार पाएगा. भावनात्मक नियंत्रण बढेगा. नियमों का अनुपालन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- बजट पर अंकुश बढ़ाएं. अधिकारियों का साथ व सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रह सकते हैं. विभिन्न मामले लंबित रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. योजनाएं रुटीन रहेंगी. पेशेवर बातों में गंभीरता रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर पूर्ववत् बने रहेंगे. परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह संरक्षण पर जोर बढ़ाएंगे. सीख सलाह को अनदेखा न करें. भेंट में सतर्कता रखें. लाभ सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे. प्रियजन से जरूरी चर्चा संभव है. उचित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. संबंधों में संतुलन लाएंगे. साख बढ़ेगी. सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य और प्रभाव में वृद्धि होगी. विश्वास ऊंचा रहेगा. अनुशासन रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : नारंगी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. नवीनता पर जोर दें.

---- समाप्त ----