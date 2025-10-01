आज 1 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: भेंटवार्ता सफल होगी. रुके काम पूरे होंगे

मीन - शुभता का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. विविध पेशेवर प्रयास उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों मेंमित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. साख प्रभाव बना रहेगा. विविध प्रयास गति लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. आर्थिक क्षेत्रों में उचित स्थिति बनाए रखेंगे. पेशेवरों व जिम्मेदारों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे.लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर जोखिम लेने से बचेंगे. विभिन्न कार्यों में पहल की स्थिति रहेगी. बहुमुखी विकास पर बल होगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. विविध उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे.



धन संपत्ति- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साझीदारी की भावना रखेंगे. कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी. रुके मामलों में सक्रियता आएगी.

प्रेम मैत्री- मन की कहने सुनने में सहज रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में आनंद ब़ढ़ेगा. संबंधों में निसंकोच रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : आंवला समान

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. जल्दी उठें.

