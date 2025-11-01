scorecardresearch
 

आज 1 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले प्राप्त करेंगे आर्थिक उन्नति, देवउठनी एकादशी पर करें नवग्रहों की पूजा

Aaj ka Meen Rashifal 1 November 2025, Pisces Horoscope Today: लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.  रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.  भेंट संवाद में सहजता रखेंगे.  प्रलोभन में न आएं.  

pisces horoscope
मीन - आर्थिक उन्नति के प्रयासों में धैर्य से काम लें.  निवेश के मामलों में गति बनी रहेगी.  महत्वपूर्ण लेनदेन में सजगता रखें.  आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा.  लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.  रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.  भेंट संवाद में सहजता रखेंगे.  प्रलोभन में न आएं.  नीति नियमों का पालन करेंगे.  संबंधियों का मान सम्मान रखेंगे.  संस्कारों को बढ़ावा देंगे.  पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे.  अपनों से सीख सलाह रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे.  दिखावे में न आएं. 

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में न्याय नीति से चलें.  लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएं.  अवसरों को भुनाने में उतावले न हों.  कार्य कुशलता बढ़ेगी.  विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे.  कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. 

धन संपत्ति- व्यावसायिक के लेनदेन में सजगता बढ़ाएं.  वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट डिले की नीति रखें.  नियमों का पालन बढ़ाएं.  अनुशासन बनाए रखें.  न्यायिक विषयों में हड़बड़ी से बचें.  धैर्य विवेक बढ़ाएं. 

प्रेम मैत्री- रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.  परस्पर संवाद संपर्क रखेंगे.  अपनों के लिए हरसंभव प्रयासरत रहेंगे.  प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.  परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे.  सुख सामंजस्य के प्रयास बढ़ेंगे.  दोस्त की सुनें.  भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.  लोगों का भरोसा जीतेंगे.  प्रिय का समय दें. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान देंगे.  योजनागत तैयारी बनाए रखेंगे.  रुटीन संवारेंगे.  व्यक्तित्व में सहजता रहेगी.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.  मनोबल उत्साह बना रहेगा. 

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें.  अन्नकूट का भोग लगाएं.  शनिदेव की वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  विनय विवेक रखें. 

