आज 1 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे

मीन - रचनात्मकता को बढ़ाए रखेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. नवीन मामलों में सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. उन्नति और विस्तार के अवसर भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रदर्शन प्रभावशाली और भव्य रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मकता और साज सज्जा बनाए रहेंगे. भव्यता पर जोर बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय - करियर कारोबार में इच्छित स्थिति बनी रहेगी. वित्तीय व्यवहार में तेजी लाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.

धन संपत्ति- लाभ और उत्साह बढ़ेगा. नवीन कार्यों पर जोर रखेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. जीवनस्तर संवार पाएगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- सबके साथ सुख से समय बिताएंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद से रहेंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. खुशियां को परिजनों से बांटेंगे. चर्चा व संवाद में समय देंगे. परिजन प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबकी शुभता का भाव रहेगा. भावनात्मकता का स्तर ऊंचा रहेगा. सेहत संबंधी अवरोध दूर होंगे. पारिवारिक पक्ष बल पाएगा. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. व्यवस्था संवारें.

