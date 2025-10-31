Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 31 October 2025: कार्य स्थल पर समय देंगे, तेजी लाने की कोशिश रहेगी

नंबर 8

31 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 8 श्रेष्ठ कार्योंं को आगे बढ़ाने में सहायक है. परिणामों से उत्साह बना रहेगा. पारिवारिक विषय सुलझेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सक्रियता सामंजस्य से काम लेंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. जोखिम के कार्यों में आगे रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों में औरों के प्रति सहकार का भाव होता है. मदद करने में अधिक विश्वास रखते हैं. आज इन्हें व्यवस्था को मजबूत बनाना है. निरंतरता बनाए रहेंगे. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यवसाय व प्रबंधन पर भरोसा बढ़ाएंगे. सहयोगियों से भेंट मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण विषयों में पहल बनाए रहेंगे. साख सम्मान बल पाएंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावी रहेंगे. कार्य स्थल पर समय देंगे. तेजी लाने की कोशिश रहेगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में अनुकूलन बढ़ा रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता में सकारात्मकता रहेगी. प्रियजनों का साथ सहयोग पाएंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. संबंध संवारने की कोशिश होगी. जल्दबाजी व अहंकार से बचेंगे. हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. सभी से सकारात्मक व्यवहार रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान बेहतर रहेगा. सात्विकता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. प्रबंधन में वृद्धि होगी.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- बड़ों की सुनें. सक्रियता बनाए रखें. कमतरों की बातों में न आएं.

