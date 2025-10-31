Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 31 October 2025: प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे, बहस विवाद से बचेंगे

नंबर 7

31 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 7 के लिए आज का दिन सुखकर है. सभी विषयों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. करियर कारोबार में सुगमता बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. लक्ष्य में स्पष्टता लाएंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति कुछ ही लोगों से अपनी बातें साझा करते हैं. करीबियों का भरोसा बनाए रखते हैं. आज इन्हें कामकाज में तेजगति बनाए रखना है. सभी का साथ सहयोग और विश्वास प्राप्त होगा. जिम्मेदारों और अधिकारियों से सहज रहेंगे. विवेक बनाए रखेंगे. लाभ और विस्तार पर बल देंगे. यात्रा संभव है.

मनी मुद्रा- पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे. पेशेवर धैर्य दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. सभी मोर्चां पर अनुकूलन बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में प्रबंधन संवारेंगे. व्यसायिक प्रयास बेहतर रहेगा. प्रतिफल उम्मीद से अच्छा होगा. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. बहस विवाद से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों में सभी का ख्याल रखेंगे. निजी संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. विनय विवेक बड़प्पन बनाए रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. मन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. सहनशीलता और विनम्रता अपनाएंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. वातावरण मधुर रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. अनुकूलता बढ़ेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- रक्तवर्ण

एलर्ट्स- वादविवाद में न आएं. साथियों की सुनें. व्यर्थ वार्ता से बचें.

