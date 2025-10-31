Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 31 October 2025: व्यर्थ की बातों में नहीं आएंगे, तेजी बनाए रखेंगे

नंबर 6

31 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितों की रक्षा करने में मददगार है. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जोखिम लेने के भाव से बचें. रुटीन बेहतर बनाए रखें. कामकाज में धैर्य दिखाएं. सुविधाओं पर जोर होगा. कार्यव्यवस्था संवारंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्तियों में अन्य को आकर्षित करने की समझ होती है. व्यवहार और व्यक्तित्व को दुनियावी बनाए रखते है. आज इन्हें वाणिज्यिक मामलों पर जोर रखना है. निरंतरता और सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. व्यर्थ की बातों में नहीं आएंगे. तेजी बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लक्ष्यों को समय से पूरा करने में सबका सहयोगा होगा. कामकाज में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. समक़क्षों का साथ बना रहेगा. नए लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सहजता बनाए रहेंगे. भावनात्मक विषयों में संवार रहेगी. प्रेम पक्ष सुधार आएगा. रिश्तों में सहजता रखेंगे. अच्छे मित्र बने रहेंगे. सुखद स्थित बनी रह सकती है. सभी की इच्छा का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. गोपनीयता पर जोर देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. विविध कार्योंं पर नियंत्रण रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- सामंजस्यता रखें. अनजान से दूरी बनाएं. जिद न करें.

