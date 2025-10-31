Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 31 October 2025: धैर्य दिखाएंगे, संकोची बने रहेंगे

नंबर 3

31 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सामान्य है. ठगों व धोखेबाजों से सावधानी बनाए रखें. व्यर्थ संवाद से दूरी बनाए रखेंगे. कामकाज में नकारात्मकता से बचेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. संकोची व सजगता बनाए रहेंगे. रिश्तों में विनय विवेक से काम लेंगे. निजी विषय मध्यम रहेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. पेशेवरों की मदद लेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति व्रतपालन में आगे होते हैं. वचन बखूबी निभाते हैं. अन्य से मदद लेना कम पसंद होता है. अपनों का भरोसा बनाकर रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. विवेक विनम्रता से आगे बढें. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे. संकोची बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मोर्चें पर मेहनत से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष प्रभावित रहेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. श्रमशीलता बढ़ी रहेगी. प्रलोभन में आने से बचें. व्यवस्था पर फोकस बढ़ेगा. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. अनुशासित रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सहज रहेंगे. रिश्तों पर बल बढ़ाएंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. संबंध साधारण रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. एक दूसरे पर भरोसा बना रहेगा. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचें. जवाबदेही से काम लें. उत्साह मनोबल बढ़ाए रखें. सजगता से कार्य करें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- पाइनेपल

एलर्ट्स- अफवाहों को अनसुनी करें. बहस विवाद टालें.

---- समाप्त ----