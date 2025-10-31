Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 31 October 2025: व्यवस्था पर जोर देंगे, कार्यक्षेत्र में समय बढ़ाएं

नंबर 2

31 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितकारी है. अधिकतर मामलों में सहजता बनाए रखेंगे. विविध विषयों पर फोकस होगा. लोगों को आकर्षित करेंगे. अपेक्षित सफलता पाएंगे. मित्रां का साथ व सहयोग बना रहेगा. निजी विषयों में धैर्य दिखाएंगे. परिजनों से चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति प्रेम संबंध निभाने में आगे होते हैं. लोगों से भेट में सहजता होते हैं. आज इन्हें अपनी उपलब्धियों पर ध्यान बनाए रखना है. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवरता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में सहज रहेंगे. भ्रम से बचें. अफवाह व बहकावे में न आएं.

मनी मुद्रा- विविध परिणाम बेहतर बनेंगे. उद्योग कार्योंं में प्रभावशाली रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी. धन संपत्ति का लाभ बेहतर रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. मेलजोल का भाव रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में समय बढ़ाएं. संसाधनों पर फोकस रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों को निभाएंगे. संवेनदनशीलता बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ तालमेल रहेगा. सामंजस्यता के लिए प्रयासरत रहेंगे. वार्तालाप में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. मन के मामलों में सहजता से काम लेंगे. संबंध मजबूत हांंगे. चर्चा में सरल रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी विषयों में सक्रियता रहेगी. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. परिवार की बात सुनेंगे. सुख सौख्य रखेंगे. सेहत अच्छी बनी रहेगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- मैजेंटा

एलर्ट्स- लोभ व प्रलोभन में न आएं. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें.

