Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 31 October 2025: नौकरीपेशा बेहतर करेंगे, पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे

नंबर 1

31 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभेच्छाओं को बल देने वाला है. हितलाभ संवारने में मदद मिलेगी. करियर कारोबार में तेजी से सुधार आएगा. रहन सहन में भव्यता बनाए रहेंगे. अनुकूलन बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवर कार्यों में प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में गति आएगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति बड़ा विजन रखते हैं. लोगों को समभाव से देखते हैं. जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं. आज इन्हें कामकाज में गंभीरता बनाए रखना है. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाना है. कम महत्व के विषयों से बचेंगे. करीबियों का भरोसा बनाए रखेंगे. सफलता प्रतिफल संवार पर बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आर्थिकी संवार पाएगी. दीर्घकालिक कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. निरंतरता व अनुशासन बढ़ाएंगे. करियर व्यापार अच्छा रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य पाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह को बल मिलेगा. निजी मामलों को आगे बढ़ाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रेम में तालमेल बढ़ेगा. अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. बात कहने में हड़बड़ी से बचेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ मिलेगा. परिजन सहयोगी होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- लगन से कार्य करेंगे. कार्यशैली संवारेंगे. स्वास्थ्य मनोबल बेहतर बने रहेंगे. खानपान व भावनात्मक मामलों में स्पष्टता बढ़ेगी. दिखावे में नहीं आएं.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- नियमों पर ध्यान दें. बड़ों का अनादर न करें. विनम्रता बनाए रहें.

