Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 31 August 2025: बड़ों का सानिध्य रखेंगे, सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे

नंबर 4

31 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन हितसंरक्षक है. कामकाजी मामलो में धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. लोगों की भ्रमपूर्ण बातों में नहीं आएंगे. करियर कारोबार में सामंजस्यता रखेंगे. सूझबूझ व संतुलन से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर ध्यान देंगे. अवसर भुनाने की सोच रहेगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति नियमों के बीच से हितलाभ की राह बनाने में दक्ष होते हैं. आज इन्हें सहजता बनाए रखना है. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सबको साधकर चलेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. टीम भावना से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्यविस्तार पर फोकस रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. व्यावसायिक भेंट संवाद पर ध्यान देंगे. कार्यव्यवस्था संवारेंगे. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. आकस्मिकता पर नियंत्रण रखेंगे. कामकाज में शुभता सहजता बढ़ाएंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रेम संबंध सहज सुखद रहेंगे. निजी मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता में पहल बनाए रखने में सफल होंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे. भावनात्मक नियंत्रण बना रहेगा. मित्र सहयोगी रहेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवहार सहज रहेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शैली आकर्षक रहेगी. संबंधों में सहजता रहेगी. खानपान पर जोर होगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- दबाव में न आएं. अफवाह से बचें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.

