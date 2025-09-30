Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 30 September 2025: योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे, अतिउत्साह में नहीं आएंगे

नंबर 8

30 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है.अंक 8 के लिए आज का दिन सामंजस्य से काम लेने वाला है.सजगता बनाए रखेंगे.अधिकारीवर्ग सहयोगी रहेगा.जीवन में प्रभावशाली प्रयास बनाए रहेंगे.सक्रियता व साहस से इच्छित परिणाम बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत विषयों में धैर्य ब़ढ़ाएंगे.अपनों से मेलजोल रहेगा.पेशेवर संतुलन से कार्य संवारेंगे.जल्दबाजी में न आएं.शनि के अंक 8 के व्यक्ति अपने से अधिक औरों के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं.चिंतनशील एवं विषय के मर्मज्ञ होते हैं.आज इन्हें विविध मामलों पर फोकस रखना है.सहज लक्ष्य रखें.रीति नीति अपनाएंगे.कामकाजी निरंतरता बनी रहेगी.समय देने का प्रयास होगा.

मनी मुद्रा- उतावली में कार्यगति प्रभावित हो सकती है.कार्य व्यापार में ऊर्जा बनाए रखें.सौदे समझौतों में धैर्य दिखाएं.जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे.प्रबंधन व व्यवस्था पर जोर रखेंगे.व्यापार मिलाजुला रहेगा.फोकस बढ़ाएंगे.योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे.अतिउत्साह में नहीं आएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में पहल बनी रहेगी.रिश्तों में सक्रियता रहेगी.प्रेम संबंधों में मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करेंगे.सभी का ध्यान रखेंगे.सीख सलाह बढ़ाएंगे.मित्रों से बाते साझा करेंगे.त्याग बलिदान की भावना बनाए रखेंगे.सबसे स्नेह बनाए रहेंगे.सावधानी बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संसाधनों को बल मिलेगा.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.व्यक्तिगत प्रयासों में असरदार रहेंगे.घर में सुख सौख्य बना रहेगा.अपनों की सहायता करेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- साहस पराक्रम और सतर्कता बढ़ाएं.भटकाव में न आएं.क्षमाभाव रखें.

---- समाप्त ----