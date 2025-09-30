Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 30 September 2025: मेलजोल बना रहेगा,भेंट के मौके बन सकते हैं

नंबर 7

30 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है.आज का दिन अंक 7 के लिए हितप्रद है.महत्वपूर्ण कार्योंं में सकारात्मकता बनाए रखेंगे.मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा.आस्था विश्वास पर बल देंगे.हर्ष उत्साह बनाए रखें.वातावरण में अनुकूलता रहेगी.सभी क्षेत्रों में सहज परिणाम बनेंगे.पेशेवरों का प्रदर्शन सुधरेगा.परिवार में सुख सौख्यरहेगा.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति की अभिरुचियां औरों से अलग होती हैं.अन्य के बारे में स्पष्ट राय रखते हैं.आज इन्हें लोगों की बातों में आने से बचना है.आत्मविश्वास से निर्णय लेना है.सूझबूझ बढ़ाना है.योजनाओं पर अमल बनाए रखेंगे.धैर्य और धर्म पर बने रहें.

मनी मुद्रा- पेशेवर संपर्क व संवाद में सुधार आएगा.वरिष्ठों से सहजता बनाए रहेंगे.परिचय का लाभ मिलेगा.योग्यता से सभी प्रभावित रहेंगे.पहल पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे.सहजता से आगे बढ़ेंगे.आधुनिक उपायों का प्रयोग बढ़ाएंगे.कार्य व्यापार में गति रखेंगे.मेलजोल बना रहेगा.भेंट के मौके बन सकते हैं.

पर्सनल लाइफ- अन्य के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे.यात्रा की संभावना है.मित्रों से मदद मिलेगी.संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी.प्रेम संबंध संवार पर रहेंगे.रिश्तों में सुख सौख्य बना रहेगा.भावनात्मकता को बल मिलेगा.जल्दबाजी से बचेंगे.संकोच कम होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आज्ञाकारी बने रहेंगे.सलाह पर ध्यान देंगे.शैली को मजबूती मिलेगी.सहजता सरलता रखेंगे.दाम्पत्य में भरोसा रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- ब्लड रेड

एलर्ट्स- आवेश व ठगी से बचें.दबाव में न आएं.लालच छोड़ें.

---- समाप्त ----