Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 30 September 2025: संबंध बढ़ाने का प्रयास रहेगा, जोखिम लेने से बचेंगे

नंबर 5

30 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है.अंक 5 के लिए आज का दिन पेशेवर प्रयायों को गति देने वाला है.महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे.रिश्तों में बड़प्पन बढ़ाएंगे.कार्यगति में तेजी रहेगी.करीबियों की मदद का भाव रखेंगे.परिवार में परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करेंगे.सभी क्षेत्रों में प्रयास बनाए रखेंगे.बुध के अंक 5 के व्यक्ति तात्कालिक योजनाओं पर कार्य करते हैं.इनके लक्ष्य कम समय के लिए होते हैं.आज इन्हें निरंतरता और नवीनता पर जोर रखना है.करियर व्यापार अच्छा रहेगा.करीबियों संबंधियों से भेंट होगी.परिवार में आनंद रहेगा.अपनों से सुख-दुख साझा करेंगे.छोटे व ओछे लोगों से दूरी रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी सकारात्मकता पर जोर देंगे.सूझबूझ से सफलता पाएंगे.करियर कारोबार में नीति नियम बनाए रखेंगे.जिम्मेदारों की बात को ध्यान से सुनेंगे.समता सामंजस्यता और उत्साह से कार्य करेंगे.अनुकूलता का लाभ उठाएंगे.दूर देश से संबंध बढ़ाने का प्रयास रहेगा.जोखिम लेने से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह का भाव बनाए रखेंगे.निजी मामलों में सहज परिणाम पाएंगे.रिश्तों में प्रेम और विश्वास से काम लेंगे.सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे.प्रियजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.निजी विषयों में बड़प्पन दिखाएं.भावुकता में आने से बचेंगे.बड़ों की सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंगे.साझा कार्य करेंगे.खानपान में सुधार लाएंगे.व्यक्तिगत मामलों में सहज रहेंगे.नियमित स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे.विनम्र रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- अंजीर समान

एलर्ट्स- आपसी विश्वास बनाए रखें.महत्वहीन चर्चा से दूर रहें.

