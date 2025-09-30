Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 30 September 2025: विपक्षी सक्रियता दिखाएगा, जिद में न आएं

नंबर 4

30 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है.आज का दिन अंक 4 के लिए सामान्य है.सहज गति से कार्य करते रहें.व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं.भ्रमपूर्ण परिस्थितियों से बचेंगे.बहकावे और अतिउत्साह में न आएं.योजनाओं में निरंतरता ब़ढ़ाएं.नीति नियमों का पालन करेंगे.कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा.तैयारी में बेहतर बने रहेंगे.चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे.अपरिचितों से सहज दूरी बनाकर चलेंगे.राहु के अंक 4 के व्यक्ति स्वयं को हित को सर्वापरि रखते हैं.नियमों का पालन बनाए रखते हैं एवं जरूरत में उनके मध्य से राह भी बनाते हैं.आज इन्हें चुनौतियां का सामना मजबूती से करना है.विपक्षी सक्रियता दिखाएगा.जिद में न आएं.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में दबावपूर्ण परिस्थितियों से बचें.पद प्रतिष्ठा पर जोर रखें.व्यवस्था पर फोकस बढ़ाएं.सहकर्मियों और सहयोगियों का सम्मान करें.समय प्रबंधन बढ़ाएं.पेशेवरों की अवहेलना से बचें.सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अपेक्षाकृत अच्छा करेंगे.अतार्किक प्रयोगों व समझौतों से बचें.लाभ पूर्ववत् बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की खुशी का ध्यान रखें.पारिवारिक संबंध संवारें.प्रेम में धैर्य विनम्रता रखें.प्रियजन से भेंट संभव है.मेलजोल के अवसर बनेंगे.निजी प्रयास बढ़ाएंगे.आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं.विनम्रता बनाए रहें.रिश्तों में समय दें.संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- समता सामंजस्यता से आगे बढ़ें.प्रयासों में गति रखें.सभी का मान सम्मान करें.खानपान सहज रहेगा.संवेदनशीलता से बचें.स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर- रेडब्राउन

एलर्ट्स- भ्रम एवं अहंकार से बचें.चर्चा में विनम्र रहें.लालच में न आएं.

---- समाप्त ----