Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 30 October 2025: मूलांक 8 वाले सबको साथ लेकर चलेंगे, परिजनों की सलाह पर ध्यान देंगे

नंबर 8- 30 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 8 के लिए सामान्य प्रभाव का बना है. व्यक्त्गित स्थिति बेहतर अपेक्षाकृत बेहतर होगी. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. अनजानों से संपर्क में सावधान रहेंगे. सभी क्षेत्रों में रुटीन परिणाम बनेंगे. व्यवस्था के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सामंजस्यता रहेगी. संपर्क संचार का स्तर साधारण रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों में औरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव होता है. सहज सहयोग बनाए रखते हैं. आज इन्हें विनय और विवेक बनाकर रहना है. सफलता की राह पर अग्रसर रहेंग. समन्वय से आगे बढ़ेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परिवार सहयोगी होगा.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में मिश्रित स्थिति बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलें. कला कौशल से पूर्ववत् परिणाम पाएंगे. पेशेवरों पर भरोसा बनाए रखें. कामकाज में सक्रियता बढ़ाएं. योजनानुसार कार्यगति बनाए रखें. विविध मामलों में सजग रहें. प्रतिस्पर्धा में आने से बचें. निरंतरता व अनुशासन रखें.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. रिश्तों में मेलजोल के मौके बनेंगे. प्रेम संबंधों को सरलता रहेगी. दाम्पत्य में सुख रहेगा. परिजनों की सलाह पर ध्यान देंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. संकोच बना रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वरिष्ठों और करीबियों की बात सुनेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ेगा. वातावरण में सुधार लाएंगे. आस्था रखें.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- पीतांबरी

एलर्ट्स- चर्चा संवाद में स्पष्ट रहें. अनुशासन बढ़ाएं. धोखेबाजों से बचें.

