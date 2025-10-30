Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 30 October 2025: मूलांक 7 वाले उन्नति के पाएंगे अवसर, विभिन्न संबंध संवार पर रहेंगे

नंबर 7- 30 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितों के संरक्षण में सहयोगी है. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. उन्नति और विस्तार को बल मिलेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सक्रियता से लक्ष्यों को साधेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भावनात्मक मजबूत रहेंगे. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. कार्य व्यापार में सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन व प्रशासन के मामले संवारेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति कामकाज में सहज होते हैं. इन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है. गोपनीयता पर जोर रहता है. आज इन्हें प्रयास बढ़ाना है. विभिन्न संबंध संवार पर रहेंगे. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. चर्चा संवाद संवारेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में तेजी रहेगी. उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. आर्थिक लाभ के प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर बड़प्पन दिखाएंगे. हितवृद्धि बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे. सहकर्मियों व मित्रों का साथ पाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रखने की सोच होगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. वार्ताओं में सफलता पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र संबंधों को समर्थन मिलेगा. रिश्ते बल पाएंगे. निजी विषयों में सहजता बढ़ेगी. मन की बात कह पाएंगे. वातावरण सुखकर रहेगा. खुशियों पर ध्यान देंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. मान सम्मान की भावना रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सामाजिकता पर बल देंगे. वातावरण आनंदमय रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- वचन रखें. नियमों का पालन रखें. व्यर्थ दखल से बचें.

