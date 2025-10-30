Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 30 October 2025: मूलांक 6 वाले स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, न करें ये एक गलती

नंबर 6- 30 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए शुभकर है. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे. विभिन्न मोर्चों पर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. संबंध शुभकर रहेंगे. इच्छित परिणामों की संभावना रहेगी. साख व सफलता बनी रहेगी. समकक्षों को प्रभावित करेंगे. लक्ष्योन्मुखता बनाए रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नए अवसरों व तरीकों को भुनाने की कोशिश करते हैं. कलात्मकता बनाए रखते हैं. आज इन्हें मनोबल ऊंचा बनाए रखना है. महत्वपूर्ण कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. मामले लंबित नहीं रखेंगे. विविध विषयों में उछाल रहेगा.

मनी मुद्रा- करियरर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्था में सहज बने रहेंगे. समझौते पक्ष में बने रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. लेनदेन के प्रकरण संतुलित रहेंगे. प्रस्तावों को गति देंगे. पेशेवर अनुभव का लाभ मिलेगा. व्यापार में सुधार रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सकारात्मकता बढ़ेगी. संबंधों में सुधार होगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयो में प्रभावी रहेंगे. संबंध निभाने का पुरजोर प्रयास करेंगे. वाणी व्यवहार सकारात्मक रखेंगे. निजी मामलों पर फोकस बढ़़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- मेल मुलाकात बढ़ाएंगे. व्यवहार सुधार पाएगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान में भव्यता बढ़ेगी. साहस बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- फोकस बढ़़ाएं. अफवाह पर भरोसा न करें. बड़बोलेपन से बचें.

