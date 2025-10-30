Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 30 October 2025: मूलांक 4 वाले सेवाक्षेत्र में प्रभावी रहेंगे, पेशेवर संतुलित बने रहेंगे

नंबर 4- 30 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 4 के लिए साधारण प्रभाव का है. सुख सौख्य सामान्य बना रहेगा. करीबियों से सहयोग की भावना बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. फोकस बनाए रखें. बड़ी सोच से काम लें. आर्थिक मामलों में अनुकूलता रहेगी. कार्ययोजनाओं में निरंतरता रखें. पेशेवर सहज प्रदर्शन करेंगे. निजी विषयों में धैर्यवान रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति नियमों की कमजोरियों को भुनाने का प्रयास करते हैं. इन्हें आज निजता और निरंतरता पर बल देना है. फोकस बढ़ाकर रखेंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. तेजी में न आएं.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में पूर्ववत् स्थिति रहेगी. पेशेवर उचित प्रस्ताव पाएंगे. संतुलित व्यवहार रखेंगे. सेवाक्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. सहयोगियों का सम्मान करेंगे. पेशेवर संतुलित बने रहेंगे. समकक्ष प्रसन्न रहेंगे. हितलाभ संवार पर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की अनदेखी न करें. परस्पर विश्वास बनाए रखें. निजी रिश्ते मिश्रित रहेंगे. प्रेम संबंध व पारिवारिक मामलों में सूझबूझ दिखाएं. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. वार्ता व भ्रमण के अवसर बनेंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सभी का सम्मान रखें. खानपान रुटीन रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रहें. स्वास्थ्य से समझौता न करें. विविध प्रयासों को गति मिलेगी.



फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- सभी का सम्मान रखें. विनम्र व संवेदनशील रहें.

