Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 30 October 2025: मूलांक 1 वालों का वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा, आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे

नंबर 1- 30 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बल देने वाला है. तेजी से परिणाम बनेंगे. पेशेवर बेहतर कार्यगति बनाए रखेंगे. साझीदारी की भावना को बढ़ावा मिलेगा. चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन बना रहेगा. अपनों के लिए त्याग व बलिदान का भाव रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति तर्कशील होते हैं. साहस और सामर्थ्य बनाए रखते हैं. निर्णय लेने में तेज होते हैं. आज इन्हें नियम और अनुशासन बढ़ाना है. सक्रियता से काम लेना है. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. संबंधों को संवारेंगे. निजी कार्यां में रुचि रखेंगे. अपना पक्ष रखने में सहज बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. उत्साह और बड़प्पन से काम लेंगे. जिम्मेदारों की अवहेलना से बचेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. अवसर का इंतजार करें. उद्योग व्यापार साधारण रहेगा. पेशेवरता पर जोर होगा. स्मार्ट वर्किंग पर जोर बढ़ाएंगे. हितलाभ अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में उम्दा स्थिति रहेगी. सभी से तालमेल बनाकर रखेंगे. मन की बात कहने में सहजता होगी. संबंधों में संकोच कम होगा. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. संबंध पूर्ववत् रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. निजी मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते सकारात्मक बने रहेंगे. सजगता बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सरलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य असहज रह सकता है. विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.



फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- सहकार रखें. मान सम्मान से समझौता न करें. लोभ में आने से बचें.

---- समाप्त ----