Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 30 November 2025: मन के मामलों में उत्साहित रहेंगे, घर परिवार में हर्ष उत्साह बना रहेगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 30 नवंबर 2025 का मूलांक 3 अेर भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 9 के लिए घर परिवार में आनंद का कारक है. निजी मामलों में सुख बना रहेगा. अपनों की आशाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुसार रहेगा. आस्था विश्वास बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. आवश्यक कार्य समय पर पूरे करेंगे. संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. हर्ष आनंद रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति बलशाली और साहसी होते हैं. असंभव को संभव करने के प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बनाए रखना है. पेशेवर विषय अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- रचनात्मक कार्यों पहल बनाए रखेंगे. वित्तीय लेनदेन में रुचि रखेंगे. संसाधनों की सहजता रहेगी. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. कार्य व्यापार में निरंतरता और लाभ बनाए रखेंगे. कामकाज संवारेंगे. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में सजगता बनाए रखेंगे. लक्ष्यगत प्रयास बल पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में उत्साहित रहेंगे. घर परिवार में हर्ष उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में सक्रियता रखेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. सहजता से काम लेंगे. अपनों के साथ पाएंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. प्रियजनों संग सुख साझा करेंगे. साथियों की सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था में भरोसा रहेगा. विविध गतिविधियों में रुचि लेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. जीवनस्तर ऊंचा होगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- गहरा लाल

एलर्ट्स- कमतर सोच के लोगों से दूर रहें. बड़बोलेपन से बचें. मितभाषी रहें.

