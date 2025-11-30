Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 30 November 2025: सफलता की राह बनी रहेगी, सक्रियता से कार्य साधेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 30 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए अधिकांश क्षेत्रों में अनुकूलन बनाए रखने वाला है. शुभता बढ़त पर बनी रहेगी. अपनों का सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना बल पाएंगी. कारोबारी बेहतर करते रहेंगे. गतिशीलता बनाए रखेंगे. करियर कारोबार को संवारेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सामंजस्यता रहेगी. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. मित्रों समकक्षों का समर्थन रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की क्षमताओं को उनके नजदीकी ही जानते हैं. काम में दक्ष होते हैं. मन से मजबूत होते हैं. आज इन्हें आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहना है. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उमंग उत्साह से आगे बढ़ेगे. व्यवस्था के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सफल होंगे. योजनानुसार कदम आगे बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे. सफलता की राह बनी रहेगी. सक्रियता से कार्य साधेंगे. प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम पक्ष संवार पाएगा. जि संबंधों में सहज रहेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. रिश्तों में सूझबूझ दिखाएंगे. मित्रों के साथ यात्रा होगी. निजी विषयो पर ध्यान देंगें. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. सीख सलाह रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आकर्षण बढ़ेगा. खानपान में सुधार लाएंगे. आत्मविश्वास रखेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. संवाद में स्पष्टता रखें. मेलजोल संवारें.

---- समाप्त ----