Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 30 November 2025: आर्थिक हितों में वृद्धि होगी, सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 30 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन कामकाज में गति बनाए रखने वाला है. पेशेवर प्रयासों को संवारेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता बनाए रखेंगे. सहकारिता सामाजिकता बल पाएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अन्य की योजनाओं की अपेक्षा स्वयं की रणनीति में भरोसा रखते हैं. अवसर पर प्रभावी प्रदर्शन करते हैं. आज इन्हें लाभ व प्रभाव बढ़ाने पर जोर देना है. काम पर फोकस रखेंगे. प्रदर्शन में सुधार आएगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामले अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विभिन्न व्यावसायिक लाभ पक्ष में बनेंगे. समकक्षों और वरिष्ठों से संबंध संवरेंगे. पेशेवर कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. अधिकारियों का साथ रहेगा. पहल करने की सोच रहेगी. आर्थिक हितों में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सहज वातावरण रहेगा. भावनात्मक विषयों में में रुटीन स्थिति रहेगी. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. परिजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. निजी वार्ताओं में सूझबूझ रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता बढ़ाएं. प्रेम संबंधों को निभाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भेंट व चर्चा पर ध्यान देंगे. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. सम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- नियम पालन बनाए रखें. दबाव में समझौता न करें. व्यर्थ दखल न दें.

