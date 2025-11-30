Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 30 November 2025: चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी, उधार के लेन-देन से बचेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 30 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन उत्तम स्थिति की सूचक है. संबंधों में आदरभाव बनाए रखेंगे. रिश्तों में बड़प्पन दिखाएंगे. कामकाज में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यव्यवस्था का पालन बनाए रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति मन के मालिक होते हैं. जो पसंद होता उसे करने में विश्वास रखते हैं. समझौतावादी होकर भी दृढ़ता से अपना पक्ष रख पाते हैं. सभी से स्नेह रखते हैं. आज इन्हें मित्रों का साथ सहयोग बनाए रखना है. सक्रियता और संपर्क बनाए रखेंगे.यात्रा की संभावना है. भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. पेशेवर सकारात्मक नजरियर रखेंगे. करियर कारोबार में लाभ बना रहेगा. नीति नियम से काम लेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. उधार के लेनदेन से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सामंजस्यता और समभाव रखेंगे. प्रेम संबंध संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. स्नेह विश्वास पर जोर देंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख संसाधन बढ़ाएंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत प्रयास तेज होंगे. मनोबल उत्साह बल पाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 9

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- जेखिम के कार्यों से दूरी रखें. रुटीन संवारें. सगजता बढ़ाएं.

