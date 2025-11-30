Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 30 November 2025: निजी भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे, भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 30 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलदायक है. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. कामकाजी गतिविधियां पक्ष में रहेंंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. योजनाओं में निरंतरता रखेंगे. कार्य व्यापार हितकर रहेगा. अपेक्षित परिणाम बनेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति संतुलित दिनचर्या बनाए रखने वाले होते हैं. जिम्मेदारी से अपनी बात रखते हैं. आत्म-अनुशासित होते हैं. इन्हें आज प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर रखना है. साझीदारी बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक उपलब्धियों को हासिल करेंगे. अधिकारियों से मदद मिलेगी. पेशेवर सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. सभी का सम्मान करेंगे. पेशेवर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. पेशेवर तेजी बनाए रहेंगे. कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

पर्सनल लाइफ- बड़ों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. निजी संबंध संवार पाएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल बांटेंगे. खुशियां साझा करेंगे. निजी भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हांगी. रिश्ते मजबूत बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी से सामंजस्य बढ़ेगा. मान सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- जिद से बचें. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएं. वादविवाद न बढ़ाएं.

