Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 30 August 2025: मूलांक 1 वाले कामकाज में सामान्य प्रभाव बनाए रखेंगे, खुशियों का ख्याल रखेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 30 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सहजता को बनाए रखने वाला है. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. सहकर्मियों का साथ पाएंगे. लक्ष्यों को सजगता से आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार पर फोकस रखें. मित्रों के सहयोग से विभिन्न प्रयास बेहतर बने रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. पारिवारिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी. करीबियों का सहयोग प्राप्त होगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर विषय के सकारात्मक पक्ष को अधिक देखते हैं. निरंतर सुधार के प्रयास बनाए रखते हैं. आत्मविश्वास भरपूर होता है. आज इन्हें सूझबूझ से काम लेना है. सक्रियता बढ़ाएंगे. संवाद संपर्क पर जोर रखेंगे. व्यवस्था संवारेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में सामान्य प्रभाव बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन अपेक्षित बना रहेगा. रुटीन सफलताएं प्राप्त होंगी. लोग सहयोगी बने रहेंगे. कारोबार संतुलित रहेगा. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. धोखेबाजी से बचें. भ्रम भटकाव में न आएं. बड़प्पन की सोच रखेंगे. लेनदेन में लापरवाही से बचेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों का समर्थन पाएंगे. खुशियों का ख्याल रखेंगे. संकोच दूर होगा. जरूरी बात साझा करेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. खुशियां बढ़ाएंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वजनों संग सुखद पल बिताएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार व खानपान आकर्षक रहेगा. सुख सौख्य बना रहेगा. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. उलझनें हल होंगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- मैजेंटा

एलर्ट्स- अनजान पर भरोसा न करें. अफवाह में आने से बचें.

---- समाप्त ----