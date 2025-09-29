Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 29 September 2025: नियम पालन बनाए रखेंगे,स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 9

29 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन साधारण स्थिति का सूचक है. स्वजनों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्योंं में रुटीन खेंगे. पेशेवर मामलों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. सभी से सहज संबंध रहेंगे. व्यवस्था पर बल देंगे. साहस सक्रियता से सभी को प्रभावित करेंगे. परंपरागत प्रयासों को गति देंगे. परिवार के लोगे सहयोगी होंगे. महत्वपूर्ण मामले सामान्य रहेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति लक्ष्य पर नजर रखते हैं. योजनाओं में स्पष्टता रखते है. बाहुबल में विश्वास होता है. आज इन्हें बड़ों की बात ध्यान से सुनना है. विभिन्न विषय साधारण बने रहेंगे. अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में सजगता से काम लेंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. कामकाज में सामान्य परिस्थितियां बनी रहेंगी. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. लाभ और विस्तार पूर्ववत् रहेगा. करियर व्यापार में रुटीन प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साक्षात्कार में सफलता मिलेगी. नियम पालन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में जिद जल्दबाजी से बचेंगे. प्रेम संबंधो में सहजता दिखाएंगे. परिजनों का साथ समर्थन रहेगा. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. करीबियों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. आदरभाव और आज्ञाकारिता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार पर जोर होगा. सुख सौख्य सामंजस्यता बनाए रखेंगे. खानपान संवरेगा. बड़ी सोच रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 8 9

फेवरेट कलर्स- लाल गुलाबी

एलर्ट्स- समय पर कार्य करें. आलस्य का त्याग करें. क्रोध बैर से बचें.

---- समाप्त ----