Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 29 September 2025: कार्य समय पर पूरे करेंगे, लंबित योजनाएं गति लेंगी

नंबर 8

29 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखने वाला है. जिम्मेदारों का साथ बना रहेगा. इच्छित परिणामों को गति देंगे. पेशेवर और निजी सभी मामलों में पहल बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन से आगे बढें़गे. अपनों पर भरोसा बढ़ेगा. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. अनुशासन और अनुकूलन रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति दुनिया को वैश्विक दृष्टिकोण से देखते हैं. जीवन के हर पहलू पर गहरी नजर होती है. आज इ्रन्हें आगे बढ़ने पर जोर बनाए रखना है. विविध प्रयास तेज रखेंगे. वाणिज्यिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अधिकारियों से सलाह रखेंगे. सहयोग बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उच्च प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्यगति तेज होगी. प्रशासन एवं प्रबंधन पर जोर रहेगा. पेशेवर संबंध बेहतर बने रहेंगे. काम से काम रखेंगे. अनुभव से रास्ते बनाएंगे. बड़ों साथ एवं विश्वास बना रहेगा. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. कार्य समय पर पूरे करेंगे. लंबित योजनाएं गति लेंगी.

पर्सनल लाइफ- भावुकता पर नियंत्रण बना रहेगा. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. सबसे मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम नेह से आगे रहेंगे. स्वजनों से सामंजस्य बना रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. विश्वसनीयता बनी रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सम्मान में वृद्धि होगी. रुटीन संवारेंगे. निजता पर जोर बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

फेवरेट नंबर- 2 5 8

फेवरेट कलर्स- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- जल्दबाजी न करें. अफवाहों को अनदेखा करें. कामकाज में समय दें.

