Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 29 September 2025: सबके हित की सोच रहेगी, कार्यगति संवार पर रहेगी

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 29 September 2025: कामकाजी वार्ता के अवसर भुनाएं. केतु के अंक 7 के व्यक्ति एक बार जो ठान लेते हैं उस पर अडिग रहने की पूरी कोशिश करते हैं.

29 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है. विविधि परिणाम सहज बने रहेंगे. लाभ वृद्धि पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाज में प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. भावनात्मक मामलों में मजबूती बनाए रहेंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे. करियर कारोबार में सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. मित्रों का साथ रखेंगे. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. निजी मामलों में बेहतर करेंगे. कामकाजी वार्ता के अवसर भुनाएं. केतु के अंक 7 के व्यक्ति एक बार जो ठान लेते हैं उस पर अडिग रहने की पूरी कोशिश करते हैं. अच्छे डिप्लोमेट होते हैं. आज इन्हें उमंग उत्साह बनाए रखना है. पहल बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- लक्ष्य पाने के प्रयास बढ़ेंगे. लाभ पर फोकस होगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से भेंट मुलाकात होगी. पेशेवर संतुलन सामंजस्य रखेंगे. करियर कारोबार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. सहजता से आगे बढें. आदरभाव बना रहेगा. सबके हित की सोच रहेगी. कार्यगति संवार पर रहेगी.

पर्सनल लाइफ- मन के मामले अनुकूल बने रहेंगे. अपनों से शुभ सूचनाएं बांटेंगे. सुख साझा कर सकते हैं. करीबी उत्साह बढ़ाएंगे. संबंधियों का ध्यान रखेंगे. मन की बात कहेंगे. संकोच बना रहेगा. स्थिति अनुरूप व्यवहार रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. परस्पर सहयोग समर्पण बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन बनाए रखेंगे. साज संवार पर ध्यान देंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. बड़प्पन रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 9

फेवरेट कलर्स- मडकलर

एलर्ट्स- व्यर्थ वार्तालाप से बचें. प्रबंधन पर ध्यान दें. सकारात्मक रहें.

---- समाप्त ----
