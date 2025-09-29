scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 29 September 2025: बाहरी मामले पक्ष में बनेंगे, लक्ष्य पर फोकस रखें

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 29 September 2025: आज इन्हें सूझबूझ से आगे बढ़ना है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. तालमेल बढ़ाएंगे. अतिउत्साह नहीं दिखाएंगे. बड़ी सोच बनाए रखें.

नंबर 6

29 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए औसत शुभ है. विभिन्न कार्यों में नियमितता बनाए रखेंगे. लापरवाही व ढिलाई से बचेंगे. करियर व्यापार में संतुलित प्रदर्शन रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में सहजता रहेगी. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति को मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है. बचपन के दोस्तों को जीवनभर जोड़कर रखते हैं. मिलनसार होते हैं. आज इन्हें सूझबूझ से आगे बढ़ना है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. तालमेल बढ़ाएंगे. अतिउत्साह नहीं दिखाएंगे. बड़ी सोच बनाए रखें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी परिस्थितियां मिली जुली रहेंगी. अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुविधा सुधारों पर जोर देंगे. बड़प्पन की सोच बनाए रखें. मान सम्मान में वृद्धि होगी. आवेश में आने से बचें. लाभ संवारने एवं लक्ष्य पूरे करने पर जोर रहेगा. बाहरी मामले पक्ष में बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों को संवारने पर जोर होगा. वाणी व्यवहार में सुधार होगा. शुभता सौम्यता बढ़ेगी. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. प्रियजनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. मित्रता में सकारात्कता बनाए रखेंगे. निजीजीवन सुखद रहेगा. जरूरी बात साझा कर पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सजगता से कार्य करेंगे. सेहत के मामले सामान्य रहेंगे. परिवार के साथ सुख से रहेंगे. रक्त संबंध संवार पाएंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 8

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- दिखावा न करें. जल्दबाजी से बचें. आदर स्नेह बनाए रखें.

