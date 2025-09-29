Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 29 September 2025: आकर्षण बनाए रखेंगे, बजट से चलेंगे

नंबर 4

29 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभ है. प्रतिभा योग्यता को बल मिलेगा. कलात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. आकर्षण बना रहेगा. कामकाजी मामले पक्ष में बनेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखें. तेजी से आगे आने की सोच होगी. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. रिश्तों को संवारेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अनुभव का भरपूर लाभ उठाते हैं. हर दिन सीखने के क्रम को बनाए रखते हैं. फोकस अच्छा होता है. आज इन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेना है. सफलता का प्रयास बढ़ाना है. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. पेशेवर विषयों में धैर्य दिखाएंगे. कामकाज में निरंतरता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- परिणामों से उत्साहित रहेंगे. विविध प्रयास गति पाएंगे. विस्तार के अवसरों को भुनाएंगे. समकक्षों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद संवार पाएगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर तौर तरीके अपनाएंगे. कार्य व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. परिस्थितियां संवारेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे. बजट से चलेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- करीबियों में विश्वास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सफल रहेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. लगाव अनुभव करेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं. मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा. स्वजनों से भेंट होगी. निजी जीवन में सरलता बढ़ेगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. रिश्तों में मजबूती बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- घर पर ध्यान देंगे. खानपान संवारेंगे. साज संवार रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. संकोच कम होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7

फेवरेट कलर्स- गोमेद समान

एलर्ट्स- सावधान रहें. स्मार्ट वर्क बढ़ाएं. भ्रम व जोखिम लेने से बचें.

---- समाप्त ----