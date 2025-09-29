Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 29 September 2025: कामकाज में प्रभावी रहेंगे, अवसरों की अधिकता रहेगी

नंबर 3

29 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रकरणों को गति देने में सहयोगी है. वरिष्ठ सहयोगी रहेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा. आसपास हर्ष का वातावरण बना रहेगा. लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. जीवनशैली बेहतर रहेगी. सभी क्षेत्रों में लाभ के संकेत बने रहेंगे. उत्साव व आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. अनुशासन पर जोर रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति व्यवस्थाप्रिय होते हैं. नियम पालन पर जोर बनाए रखते हैं. आज इन्हें अपनों की खुशी को बनाए रखना है. नियमितता व निरंतरता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता बढ़ाएंगे. परिवार में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. आदर भावना बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. अधिकारी वर्ग का साथ समर्थन प्राप्त होगा. पद प्रतिष्ठा संवार पाएंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित होंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. अवसरों की अधिकता रहेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संवाद बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों को संवारेंगे. रिश्ते सुखद रहेंगे. अपनों को सम्मान देंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. साथी समर्थन बढ़ाएंगे. श्रेष्ठजनों का आगमन रहेगा. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. स्वयं पर नियंत्रण बना रहेगा. प्रेम और नेह के मामले सधेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विषय विशेष पर फोकस होगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. भौतिक संसाधन संवरेंगे. भव्यता बनाए रखेंगे. योग प्राणायाम पर जोर होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 9

फेवरेट कलर्स- ऑरेंज

एलर्ट्स- बहस विवाद में न आएं. अन्य की कमियां नजरअंदाज करें.

---- समाप्त ----