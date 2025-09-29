Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 29 September 2025: करीबियों का साथ रहेगा, शुभ संकेत प्राप्त होंगे

नंबर 1

29 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 1 के लिए समकक्षों का साथ-समर्थन बनाए रखने वाला है. सभी पक्ष व्यवस्थित बने रहेगे. साहस से कार्य सधेंगे. रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. धार्मिक कार्योंं में रुचि रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. प्रबंधकीय लोगों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति जिम्मेदारी लेने और निभाने में आगे रहते हैं. व्यवस्था को सहजता से संवारने की क्षमता रखते हैं. लोगों के दोषों और सामर्थ्य को पहचानते हैं. इन्हें आज आत्मविश्वास बनाए रखना है. सूझबूझ से आगे बढ़ना है. शुभ संकेत प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता प्रभावी रहेगी. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में पेशेवरता बढ़ाएंगे. कामकाज में सकारात्मक संयोग बनेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों में आगे रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. सद्व्यहार व सद्भावना बढ़ाएं. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें. लाभार्जन बेहतर बना रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. सभी से आदर स्नेह रखेंगे. परिजनों में भरोसा बढ़ेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. पारिवारिक खुशियों में शामिल होंगे. स्वजनों की कमियों को अनदेखा करेंगे. आदर और विश्वास बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन प्रभावी होगा. आदतों में सुधार लाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. यात्रा हो सकती है. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7

फेवरेट कलर्स- अनारदाने के समान

एलर्ट्स- सोच बड़ी रखें. सहयोग बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें.

---- समाप्त ----