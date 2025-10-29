scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 9 वाले कार्यों में सहजता से बढ़ेंगे आगे, पेशेवर सफलता से रहेंगे उत्साहित

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 29 October 2025: आर्थिक व्यवसायिक मामलों को बढ़ावा देंगे. निजी मामले अनुकूल रहेंगे. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. नवीन गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे.

nine horoscope
नंबर 9 - 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 9 के लिए करियर को उचित दिशा में बनाए रखेगा. आर्थिक व्यवसायिक मामलों को बढ़ावा देंगे. निजी मामले अनुकूल रहेंगे. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. नवीन गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. सहजता से आगे बढेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति मौके के भुनाने में आगे होते हैं. व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करते हैं. उूर्जावान होते हैं. बड़ों की आज्ञा को बनाए रखते हैं. आज इन्हें अनुभवियों की बात पर ध्यान देना है. धर्म आस्था संस्कारों को बल देंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक कार्य साधेंगे. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. करियर व्यापार में वरिष्ठ सहयोगी होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. पेशेवर जन सहयोगी होंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रिजनों का आगमन होना संभव है. सुख सौख्य पर बल बना रहेगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखप्रद रहेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. वाणी व्यवहार से रिश्तों में मिठास रखेंगे. प्रसन्नता बढ़ाएंगे. साथीगण सहयोग रखेंगे. भेंट पर जोर बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य लाभ होगा. भव्यता पर जोर रखेंगे. मनोबल उूंचा होगा.
 
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- खाकी

एलर्ट्स- जोखिम लेने से बचें. प्रलोभन में न आएं. धूर्ता ंसे सजग रहें.

लेटेस्ट

