Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 8 वाले आर्थिक कार्यों में रहेंगे तेज, लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे

नंबर 8- 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हितप्रद है. सभी के सहयोग व समर्थन से लक्ष्य पाएंगे. योजनाए संवारने में मदद मिलेगी. व्यक्तिगत विषयों में शुभता का संचार रहेगा. पेशेवर मामलों में प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. आर्थिक विषयों में तेज रहेंगे. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. परंपरागत कार्यां से जुड़ेंगे. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबके प्रति एकसमान नजरिया रखते हैं. नियमों का सम्मान करते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बनाए रखना है. घर परिवार का सहयोग रहेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. धार्मिक कार्यां में रुचि रखेंगे. भेंट भ्रमण के अवसर प्राप्त होंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. कामकाज में प्रभावी बने रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक मामलों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में उत्साह रखेंगे. सलाहकारों का सानिध्य बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. मितभाषिता रखेंगे. रुटीन संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र परिजन सहयोग रखेंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों पर फोकस बढाएगे. प्रियजनों से भेंट होगी. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का सहयोग समर्थन पाएंगे. सामंजस्य बना रहेगा. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. परिजनों में प्रेम स्नेह बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रभावशाली बने रहेंगे. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. मेहमान आएंगे. उत्साह मनोबल से आगे बढेंगे. आकर्ष़ण बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- निवेश संतुलन रखें. स्तरहीन लोगों से दूरी बढ़ाएं. बहस न करें.

---- समाप्त ----