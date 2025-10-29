Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा

नंबर 7- 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए बेहतर प्रभाव बनाए रखने वाला है. तैयारी पर जोर होगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं. योग व्यायाम बनाए रखें. लंबित योअनाओं को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. रहन सहन प्रभावी रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्तियों की जल्द पर भरोसा नहीं करते हैं. कुशल स्पर्धी होते हैं. संस्थागत कार्यां में सहज होते हैं. आज इन्हें मनोबल से काम लेना है. वातावरण में सामंजस्य रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. कार्यव्ववस्था संवरेगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार को संतुलित रखेगे. कामकाज पपर नियंत्रण रहेगा. लाभ और विस्तार पर फोकस बना रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. चर्चा संवाद सहज रहेगा. सूझबूझ से लाभ साधेंगे. पेशेवर विषयों में शुभता रहेगी. कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे. पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामले अनुकूल रहेगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. जीवन सुखमय रहेगा. साथीगण सहयोगी हांगे. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. सहज भेंट की स्थिति बनी रहेगी. अपनों में निकटता बढ़ेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार रखेंगे. शैली आकर्षक रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वाणी व्यवहार पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- जोखिम न उठाएं. आलोचनाओं पर गंभीर न हों.

