Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 6 वालों को धन लाभ होगा, सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा

नंबर 6- 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितकर है. चर्चा संवाद में बेहतर बने रहेंगे. कार्य व्यापार में नियंत्रित गतिविधि बनी रहेगी. सफलता को सहजता से चढ़ेंगे. आर्थिक मामले सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों के साथ वक्त बीतेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति का फोकस जादुई प्रभाव रखता है. इनकी कला में प्रवीणता होती है. पद और प्रभाव बनाए रखने सफल होते हैं. आज इन्हें व्यवस्था पर फोकस रखना है. करियर व्यापार में समन्वय रखेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. सहज संकोच बना रहेगा. जिद व अहंकार न दिखाएं.

मनी मुद्रा- कारोबारी में सभी के सहयोग से उछाल बना रहेगा. लाभ और विस्तार का प्रयास रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियों पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण मामलों में उत्साह बना रहेगा. योग्यता प्रदर्शन संवरेगा. आवश्यक कार्य समय पर करेंगे. तेजी बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. दिखावे में न आएं.

पर्सनल लाइफ- प्रेम प्रसंगों में व्यवहार संतुलित रहेगा. मधुरता बनी रहेगी. रिश्तों में परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रों में प्रभाव रह़ेगा. अपनों पर ध्यान देंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. प्रस्तावों में धैर्य दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नियमितता और अनुशासन रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार लाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल उूंचा बना रहेगा.



फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- भटकाव में न आएं. बजट बनाकर चलें. गंभीरतापूर्वक कार्य करें.

