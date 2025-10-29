Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

नंबर 5- 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. अनुशासन और रचनात्मकता से हर क्षेत्र में उचित स्थान पाएंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. परिजनों साथ सहयोग पाएंगे. लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी को बढ़ाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति में अभिव्यक्ति की योग्यता होती है. लोगों को अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाते हैं. आज इन्हें कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाना है. संबंधों पर जोर बना रहेगा. सहज संकोच दूर होगा. अपनों के बीच बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. संकोच का भाव बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवरों का साथ और विश्वास पाने में आगे होंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ एवं संवार की सोच रखेंगे. करियर व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. सामंजस्य बना रहेगा. बड़े अवसरों को भुनाने के लिए प्रेरित रहेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरों का समर्थन रहेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों के प्रेम और स्नेह से उत्साहित हेंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार संग सुख सौख्य से रहेंगे. प्रियजनों का साथ मिलेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्ते संवार लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- मान सम्मान बढ़ेगा. संकोच दूर होगा. रहन सहन पर ध्यान देंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- हरा

एलर्ट्स- नियम व निरंतरता बढ़ाएं. व्यर्थ वार्तालाप से बचें. मितभाषी रहें.

