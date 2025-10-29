scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 4 वालों को साख प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 29 October 2025: अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा. सभी के प्रति आदर सम्मान का भाव बनाए रखें. योजनागत मामलों में अतार्किकता व जल्दबाजी न करें. सभी से सहज व्यवहार रखें.

नंबर 4- 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन साधारण है. रुटीन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाए रहें. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. लंबित मामलों में धैर्य दिखाएं. अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा. सभी के प्रति आदर सम्मान का भाव बनाए रखें. योजनागत मामलों में अतार्किकता व जल्दबाजी न करें. सभी से सहज व्यवहार रखें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सूझबूझ व सक्रियता से उचित जगह बना लेने की क्षमता रखते हैं. प्रयासों से सफल होते हैं. आज इन्हें व्यवस्था पर फोकस बनाए रखना है. अपनों की बातों को अनदेखा न करें. लक्ष्य साधेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यां में जिद से बचें. रुटीन व अनुकूलता बनाए रखें. कामकाज में सहज गति रहेगी. सजगता से आगे बढ़ेंगे. कुछ अलग व अनोखा करने की सोच रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवरता और प्रभाव बना रहेगा. अतार्किक जोखिम न लें. कामकाज में अनुशासन रहेगा. निरंतरता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की बातों को नजरअंदाज न करें. बात कहने में अतिउत्साह से बचें. माहौल अनुरूप स्वयं को बनाए रखें. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. अपनों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. मनोबल उूंचा रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ते रहेंगे. कार्यगति व्यवस्थित रखेंगे.
 
फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8  

फेवरेट कलर्स- ग्रे कलर

एलर्ट्स- बहकावे में आने से बचें. फोकस बनाए रहें. जिद न करें.  

---- समाप्त ----
