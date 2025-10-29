Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 3 वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, मेहनत से परिणाम सधेंगे

नंबर 3- 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्यकर है. हर क्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. करियर कारोबार में उछाल पाएंगे. मित्रों सहयोगियों की मदद मिलेगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति न्याय नीति और समता में विश्वास रखते हैं. लोगों को सहयोग बनाए रखते हैं. इन्हें आज वार्ताओं में सफलता मिलेगी. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. सहजता बनाए रहेंगे. विपक्षी शांत बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- लक्ष्यों को साधने का प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवर पक्ष मजबूत होगा. प्रयासों को बेहतर बनाए रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्यता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन में आगे रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. सभी से सामंजस्य बढ़ेगा. मधुर वाणी व्यवहार रखेंगे. मन के मामलों में सुखद पल निर्मित होंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. स्वजनों की खुशियों में शामिल होंगे. नेह प्रेम के विषय संवार पाएंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कर्मठता पर जोर बढ़ाएंगे. मनोबल उूंचा रखेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. दिनचर्या में सुधार आएगा. यात्रा हो सकती है. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- सजगता बढ़ाएं. दिखावे में न आएं. निवेश पर अंकुश रखें.

