Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 2 वालों की अड़चनें होंगी दूर, संबंधों का लाभ उठाएंगे

नंबर 2- 29 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. कामकाज में उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रहेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. विभिन्न विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. भावनात्मक मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों को साथ लेकर चलेंगे. व्यवस्थागत प्रयास बेहतर बने रहेंगे. भावुकता में न आएं. सबका ख्याल रखेंगे. प्रेम और विश्वास से सबका भरोसा बनाए रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सरल होते हैं. लोगों की मीठी बातों पर जल्द भरोसा कर लेते हैं. आज इन्हें कार्य व्यापार में तेजी बनाए रखना है. रिश्तों में सामंजस्यता से काम लेंगे. विविध मामलों में अनुकूलता बनाए रहेंगे.



मनी मुद्रा- वाणिज्यिक मामलों में सक्रिय रहेंगे. आर्थिक परिणाम अनुकूल होंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने का प्रयास होगा. लाभ और विस्तार पर बल रहेगा. पेशेवरता बढ़त पर रहेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. महत्वपूर्ण कोशिशें बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखेंगे. चर्चा में असरदार रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से नजदीकी बढ़ेगी. परस्पर प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. परिजनों का साथ सहयोग बना रहेगा. बड़प्पन की सोच रखेंगे. जीवनसाथी की बात ध्यान से सुनेंगे. प्रियजनों के साथ खुशी साझा करेंगे. स्वजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सबके हितों का ध्यान रखेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. शारीरिक अहसजताएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल उूंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर्स- मूनस्टोन

एलर्ट्स- बहस न करें. अतार्किक गतिविधियों से दूर रहें.

